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Россию вынуждают создать точку давления на США рядом с Америкой

Россию вынуждают создать точку давления на США рядом с Америкой

Как России ответить на разворачивание ракет малой и средней дальности США в Германии @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class William Collins III Tекст: Алёна Задорожная США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе крылатые ракеты и смогут представлять серьезные риски для России.

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