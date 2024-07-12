Россию вынуждают создать точку давления на США рядом с Америкой

Как России ответить на разворачивание ракет малой и средней дальности США в Германии @ U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class William Collins III Tекст: Алёна Задорожная США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе крылатые ракеты и смогут представлять серьезные риски для России.