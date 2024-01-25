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Швейцарский мир: Запад сделал попытку выйти на диалог с РФ по Украине

Швейцарский мир: Запад сделал попытку выйти на диалог с РФ по Украине

Заявления Швейцарии о готовности помочь в урегулировании российско-украинского кризиса, о чем заявил глава МИД РФ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, — это попытка оставить открытым окно для потенциальных переговоров, считают эксперты.

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