Швейцарский мир: Запад сделал попытку выйти на диалог с РФ по Украине

Заявления Швейцарии о готовности помочь в урегулировании российско-украинского кризиса, о чем заявил глава МИД РФ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, — это попытка оставить открытым окно для потенциальных переговоров, считают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии