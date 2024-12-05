Сирия готова преодолевать трудности вместе с союзниками — министр обороны

Уверенность в способности сирийской армии, народа и руководства преодолеть текущие трудности выразил министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас 5 декабря, обращаясь к гражданам страны, сообщает агентство SANA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии