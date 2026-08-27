ВМС США столкнулись с острой нехваткой боевых кораблей

Военно-морские силы США столкнулись с острой нехваткой боевых кораблей. Сейчас в распоряжении американского флота находится менее 300 единиц, при этом установленный конгрессом ориентир предусматривает наличие 355 кораблей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии