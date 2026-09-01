Выяснилось, почему страж порядка волочил пенсионерку за ногу в отделе полиции

МК Стали известны подробности шокирующего инцидента во 2-м отделе полиции подмосковных Мытищ, где страж порядка тащил за ногу немолодую женщину.
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Некоторых активисток, что портят людям жизнь, стравливают соседей из за выдуманных ими же "проблем"..надо изолировать любыми способами, в каждом доме есть такие, жили не тужили и тут она вылезла, как правило женщина, которая найдёт к чему придраться, поднять волну, настроить соседей друг против друга....и понеслось.
Это так с русскими поступаю, а с чурбанами бережно, бояться лишний раз слово сказать! Ни полиция а одни дебилы! Не удивлюсь если полицейский еще и из пришлых!
Полицаи мытищенские на плов рассчитывали, а тут наглые русские женщины поработать попросили... Как же можно было такое стерпеть! Зато как они вежливы с "незаменимыми специалистами"! Или эти кадры сами из сразии?
Пока в России у власти Путин и все эти ..... беспредел, унижение и уничтожение русского населения страны так и будут продолжаться!
А полицаи кто? по национальности? В Мытищах "Русской общины" нет что ли? Некому объяснить полицаям,как надо обращаться с больными старушками, причем не зависимо от того, что они высказали и как высказали болванам из отдела по благоустройству. Хорошо понимаю жителей. У нас в поселке тоже сами жители благоустраивают газоны, а работнички заваливают газоны грязной соленой дрянью с проезжей части и ничего не растет. Старухи ковыряются, а все погибает!!
Журналист чего-то не договаривает. Просто так "браслеты" не одевают. Значит, вели себя соответственно....
Так старушка-то русская! За неё толпы озверевших абраков не начнут полицаев резать.