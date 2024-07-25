Фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы» открывается в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках Года семьи открывается VI фестиваль паблик-арта «Дворы Капеллы». «Фестиваль призван объединить поколения, создать платформу для совместного творчества детей и родителей, а также привлечь внимание к воплощению темы семьи и семейных ценностей через искусство и культуру», — говорится в сообщении пресс-службы Капеллы.