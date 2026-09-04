Flowwow: В Москве продан букет за 75 550 рублей к 1 сентября

В Москве самый дорогой букет на 1 сентября был заказан за 75 550 рублей. Число проданных композиций выросло на 24% по сравнению с 2025 годом, а предпочтения покупателей изменились в пользу более пышных букетов и композиций, не требующих ваз.
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