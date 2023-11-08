Директор студии отреагировал на слухи, что Алла Пугачева записала у него песни

Директор звукозаписывающей компании прокомментировал встречу с певицей Аллой Пугачевой. Основатель звукозаписывающей студии «Салам» в Твери Михаил Саламов с удивлением узнал о том, что Алла Пугачева записала новые хиты.
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