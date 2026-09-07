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Царьград

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Аналитики Intermark зафиксировали падение спроса на жилье в Москве

Аналитики Intermark зафиксировали падение спроса на жилье в Москве

Аналитики "Intermark городская недвижимость" выявили значительное снижение спроса на жилье в Очаково-Матвеевском, Западном Дегунине и Покровском-Стрешневе за январь - июль 2026 года.

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