Иноагентам запретили избираться, а мигрантам могут запретить работать

СХ

Сергей Храмов

В мире есть долговременный опыт работы с эмигрантами. Это Саудовская Аравия. Приглашает иностранцев заключает с ними контракт. Женитьба на мастной женщине не дает иностранцу гражданство. Контракт закончился вон из Страны. По этому в этой стране хорошо живет местное население при жесточайших законах в стране. Не надо изобретать велосипед если он есть и хорошо работает РВСН.