На неделе появились интересные новости из Госдумы: иноагентам запретили принимать участие в выборах. Причем депутаты проголосовали за соответствующие поправки сразу во втором и третьем чтении.
Иноагентам запретили избираться, а мигрантам могут запретить работать
Комментарии
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Сергей Чернов
Даёш мигрантов из Северной Корее !Работают лучше , не навязывают свои законы, и за них отвечает коммунистическая партия Кореи.
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14 час.
СХ
Сергей Храмов
В мире есть долговременный опыт работы с эмигрантами. Это Саудовская Аравия. Приглашает иностранцев заключает с ними контракт. Женитьба на мастной женщине не дает иностранцу гражданство. Контракт закончился вон из Страны. По этому в этой стране хорошо живет местное население при жесточайших законах в стране. Не надо изобретать велосипед если он есть и хорошо работает РВСН.
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14 час.
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