Reuters: республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника Трампа

www.globallookpress.com/Franziska Spiecker Республиканская партия начала обсуждать кандидатуру будущего преемника президента США Дональда Трампа на выборах 2028 года.
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