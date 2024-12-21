"Орки в Курахово": Элитная бригада сгорела в огневом мешке о котором рассказала истерика в сети

Влад Шлепченко Попытка нового главнокомандующего украинской оперативно-тактической группы "Донецк" Александра Тарнавского остановить русскую армию с помощью контратак привела к закономерному результату: наше продвижение ускорилось, а украинский сегмент соцсетей наполнился стоном по поводу уничтоженных бригад.
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