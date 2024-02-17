Коррупция в его понимании не затрагивала тех людей, которые ей жили по-настоящему. И речь тут не о президенте, коррупционеры, те, которые этим живут, живы. Вот эта грибоедовская мудрость: "ну как не порадеть родному человечку" прижилась у нас давно и надолго.

Юрий Ильинов

«Никому он не угрожал»: вице-спикер парламента Словакии прокомментировал смерть признанного иноагентом и экстремистом Навального Смерть любого человека печальна, но странно, что именно сейчас западный мир начал активно раскручивать версию о целенаправленном устранении российского оппозиционера. Такую позицию озвучил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха, комментируя смерть в одной из российских колоний Алексея Навального (признан иноагентом, включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Блаха отметил, что, по официальным данным, причиной смерти российского оппозиционера стал отрыв тромба. Все обстоятельства смерти расследуется, официальных результатов пока нет. Ему пришлось бы провести следующие десятилетия в тюрьме и никому политически он не угрожал. Путину его смерть точно была не нужна - сделал вывод вице-спикер словацкого парламента. Кроме того, словацкий политик напомнил, что странно, когда в секторе Газа погибают тысячи мирных жителей, в том числе детей, а внимание западного мира приковано к смерти лишь одного человека в российской колонии. Блаха посоветовал также вспомнить про судьбу Джулиана Ассанжа, который находится под стражей. В украинском заключении, отметил словацкий политик, умер американский журналист Гонсало Лира, который осмеливался критиковать режим Владимира Зеленского. И в данном случае США даже за собственного гражданина не заступились. Сожаления западных политиков по поводу ухода из жизни российского оппозиционера Блаха в конечном итоге назвал «лицемерием».