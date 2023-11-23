В мэрии Челябинска пояснили ситуацию с неработающим подъемником в переходе

Во время проверки электролифт не смог поднять человека в коляске.В телеграм-канале "Мэрские новости" сотрудники администрации разместили комментарий на обращение организации "Народный фронт Челябинская область" по поводу электроподъемников, установленных в подземных переходах на площади Революции.