В мэрии Челябинска пояснили ситуацию с неработающим подъемником в переходе

Во время проверки электролифт не смог поднять человека в коляске.В телеграм-канале "Мэрские новости" сотрудники администрации разместили комментарий на обращение организации "Народный фронт Челябинская область" по поводу электроподъемников, установленных в подземных переходах на площади Революции.
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