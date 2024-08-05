Ignio.com Стрелец. Ежедневный антигороскоп за 8 августа 2024 года

Не стесняйтесь плагиата, поскольку все, что только могло быть сказано до вас - уже было сказано. Не говоря уже о содеянном - чтобы отличиться в делах хоть малой толики оригинальности, следует открыть путешествия во времени или новый вид путешествий в пространстве, чтобы иметь хотя бы это преимущество новизны.