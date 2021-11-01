Сын! Выбрось Солженицына!

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСын! Выбрось Солженицына! автор - Игорь Дьяков - 2 Демотиватор из открытого доступа. В нашей жизни много мерзости.Вернуться к статье159НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьнаталья максименковаа путин поддерживал солженицинаЛСЛюдмила СергееваGgrainvnКакие кумиры, такие и их поклонники.Евгений РудаковКто такой Солженицын, давно знает вся Россия. Узнали его еще в СССР и он, как предатель, получил у нас своё, заслуженное, что и положено говнюку такого уровня. И конечно, только англосаксы - говнюки планетарного масштаба вытащили его из помойной ямы и стали поливать шанелью № 5 на антисоветском подиуме. Да и хрен с ним, в концов-концов. Странно однако, за что этого человека до сих пор так обожает наш президент и наше ТВ по чьёму-то заданию это демонстрирует многократно. Могли бы и умолчать о своих таких высоких чувствах к нобеледегенерату ради России, так нет. Очень странно. А ради чего тогда они отмывают с чувством грязные кости предателя, обгадившего российский народ, нашу историю от Москвы до Колымы? Очень...Очень странно.Анатолий Рыжакин"...А ради чего тогда они отмывают с чувством грязные кости предателя, обгадившего российский народ, нашу историю от Москвы до Колымы? Очень...Очень странно..." - ПОПРАВОЧКА. Не российский народ, а советский народ.Евгений РудаковОсновой, фундаментом советского народа был российский народ - от Москвы до Колымы. Это нисколько не умаляет их друг перед другом.SamariumЭто враг... изощренный, наглый враг России... Интересно, кто рекомендовал включить пасквиль этого " писателя" в список школьной литературы.... с какой целью ????Daddy BoЖаль, что когда решили "восстановить историческое наименование" б. Алексеевской улицы из б. Коммунистической (само по себе действо исторически неоднозначное), она вдруг почему-то стала улицей Солженицына... Не пора ли переиграть это решение?Елена игрикГнида он и брехло.Только с чего это за последнюю неделю уже четвертый опус? С какой радости раскачивают снова тему этого трепла?Наталья Ефимова (Вишнёва)А почему против таких как солженицын ни кто в суд не подаст и не удалит эту мерзость?!!!вага карлитоВ юности вспоминаю были те кто вспоминал его произведения! Многие не понимали тогда что к чему ну сам факт чего то подпольного типа правды скрытой настраивал на определенный лад! Но в последствии разные материалы стали попадаться и пришлось задуматься а особенно возмутили его фронтовые дела! Его награды ! Его писанина определенная с целью попасть власти на глаза и тд и тп! Все встало на место ибо авторов подобных было много и в стране конечно были факты о которых до сих пор осмысливание идет но то что все превратили в жупел подлянки против всего советского это тоже факт! Враг однозначно причем недалекий! Его использовали и больше он стал не нужен !Павелначал читать гулаг. прочитал три страницы и сразу понял что это художественно фантастическая билеберда. Ни какой он народоволец, а просто вымещал свои неудавшиеся амбиции, у него получилось, насрал многоМихаил_«Мысль его чеканна: хорошо бы побомбить СССР!» __________ Да не говорил он такого — зачем врать, автор?Православный Коммунист Православный КоммунистПравославный Коммунист Православный Коммунистhttps://www.youtube.com/watch?v=39Ve0nz19l0Комментировать
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