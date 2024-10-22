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Где любят гулять симферопольцы?

Где любят гулять симферопольцы?

Где любят гулять симферопольцы?О любимых местах отдыха рассказали горожане в опросе телеканала «Симферополь 24» для передачи «Городская среда».

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