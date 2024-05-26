НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Генерация кадров FSR добралась даже до консолей Вчера экшен Immortals of Aveum получи...

Генерация кадров FSR добралась даже до консолей Вчера экшен Immortals of Aveum получи...

Генерация кадров FSR добралась даже до консолейВчера экшен Immortals of Aveum получил обновление на всех платформах, которое улучшило работу технологии AMD FSR 3 с генерацией кадров на ПК, а также добавило эту самую генерацию на консоли PlayStation 5 и Xbox Series.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх