Генерация кадров FSR добралась даже до консолей Вчера экшен Immortals of Aveum получи...

Генерация кадров FSR добралась даже до консолейВчера экшен Immortals of Aveum получил обновление на всех платформах, которое улучшило работу технологии AMD FSR 3 с генерацией кадров на ПК, а также добавило эту самую генерацию на консоли PlayStation 5 и Xbox Series.
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