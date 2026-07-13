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Лиам Лоусон: «Самое трудное в «Ф-1» – столкнуться с большим давлением. Особенно в «Ред Булл»

Пилот « Рейсинг Буллз » рассказал, как справляется с жизнью в «Формуле-1». «Этот год складывается очень позитивно, но сезон все еще на ранней стадии.

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