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Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях

Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп пока не стал полностью поддерживать законопроект об антироссийских санкциях, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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