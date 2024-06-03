Илья Авербух выразил благодарность всем, кто пришел попрощаться с Анастасией Заворотнюк

Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк состоялась в субботу в Покровском монастыре в Москве. Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух выразил благодарность всем, кто пришел попрощаться с актрисой, отметив, что это главное достижение любящего зрителя - всенародная любовь.