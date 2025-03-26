Главы МИД КНР и Португалии провели стратегический диалог

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и государственный министр, министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел во вторник в Пекине провели второй Китайско-португальский стратегический диалог на уровне глав МИД.