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В Кении в ДТП с грузовиком погибли 17 христианских паломников

В Кении в ДТП с грузовиком погибли 17 христианских паломников

www.globallookpress.com/Ric Francis/ZUMAPRESS.com В округе Макуэни на юге Кении в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли 17 католических паломников.

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