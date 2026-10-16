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Мы из Советского Союза

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«Алфавит во сне». Джузеппе М. Мителли. 1683 г.

«Алфавит во сне». Джузеппе М. Мителли. 1683 г.

Альбом болонского художника-графика Джузеппе Мария Мителли (1634–1718) «Alfabeto in sogno» («Алфавит во сне»), изданный в 1683 году в Болонье, — это уникальное произведение эпохи барокко.

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