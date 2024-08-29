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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Не прошло и месяца после родов, как Арзамасова появилась на презентации СТС

Актриса Лиза Арзамасова посетила презентацию нового сезона любимого канала СТС. Лиза Арзамасова совсем недавно стала мамой во второй раз, и теперь у нее и Ильи Авербуха есть двое детей — сын Лев и маленькая дочь Лия.

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