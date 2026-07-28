Будни мужчин. Все что нам интересно

Ещё один удар по морским перевозкам: сухогруз горит у берегов Одессы Российские военные заявили о продолжении ударов по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским перевозкам, используемым для снабжения Вооружённых сил Украины.