Выяснились детали насилия над подростком в ПВЗ: заклеил глаза скотчем

Выяснились подробности сексуального насилия в пункте выдачи заказов на востоке Москвы. Как уже сообщал «livenews24», 21-летний работник ПВЗ надругался над несовершеннолетней сотрудницей.
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