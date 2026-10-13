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Пинский: половину руководящих должностей в комитетах Госдумы заняли представители оппозиции

Пинский: половину руководящих должностей в комитетах Госдумы заняли представители оппозиции

Представители оппозиционных фракций заняли 50% руководящих должностей в комитетах Госдумы, как того требует регламент ГД, заявил журналистам глава Комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности палаты Виктор Пинский.

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