Владимир Зеленский посетил США, чтобы пожаловаться Дональду Трампу на своих европейских партнёров. Виктор Медведчук выразил мнение, что Трамп не станет поддерживать Зеленского из-за собственных политических трудностей на фоне предстоящих выборов.
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