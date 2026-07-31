Владимир Зеленский посетил США, чтобы пожаловаться Дональду Трампу на своих европейских партнёров. Виктор Медведчук выразил мнение, что Трамп не станет поддерживать Зеленского из-за собственных политических трудностей на фоне предстоящих выборов.