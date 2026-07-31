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Царьград

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Медведчук: Зеленский жаловался Трампу на европейских партнёров

Медведчук: Зеленский жаловался Трампу на европейских партнёров

Владимир Зеленский посетил США, чтобы пожаловаться Дональду Трампу на своих европейских партнёров. Виктор Медведчук выразил мнение, что Трамп не станет поддерживать Зеленского из-за собственных политических трудностей на фоне предстоящих выборов.

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