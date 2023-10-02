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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Ларионова в «Торпедо» – 17 млн рублей в год («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ларионов возглавляет команду с сезона-2022/23. В прошлом сезоне под его руководством «Торпедо» дошло до второго раунда плей-офф, где уступило СКА (0-4 в серии).

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