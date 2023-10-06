В Хабаровском крае полицейский кинолог со своей четвероногой напарницей Тирандой принял участие в мероприятии в доме-интернате

Профилактические встречи для подопечных интерната сотрудник полиции проводит на регулярной основе. В неформальной обстановке он доводит важную и полезную информацию по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений.
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