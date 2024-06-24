Идеолог Brexit советует западным лидерам перестать «глупо провоцировать Путина» и поговорить с ним о мире

Западным лидерам пора поговорить о мире с Путиным, чтобы выйти из «тупика» на Украине. Такое предложение сделал лидер британской партии Reform UK и идеолог Brexit Найджел Фарадж в разговоре с изданием The Times «Я считаю, что война зашла в полный тупик.