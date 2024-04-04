Почему я на 100% доверяю цифрам Путина о росте ВВП России. Личное доказательство

Есть такой избитый аргумент у наших оппонентов: – Ой, да вам по телевизору сказали, и вы верите. Лучше в свой кошелек загляните, он красноречивее! Нет никакого роста ВВП! Но тут дело в том, что я как раз таки и ориентируюсь на свой кошелек.