Политика как он...
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Политика как она есть

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Почему я на 100% доверяю цифрам Путина о росте ВВП России. Личное доказательство

Почему я на 100% доверяю цифрам Путина о росте ВВП России. Личное доказательство

Есть такой избитый аргумент у наших оппонентов: – Ой, да вам по телевизору сказали, и вы верите. Лучше в свой кошелек загляните, он красноречивее! Нет никакого роста ВВП! Но тут дело в том, что я как раз таки и ориентируюсь на свой кошелек.

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Комментарии
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HotRS
А может это ирония ...
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6 час.
СК
Сергей К
рост есть. Или ростик. В остальном критики правы. Структура экономики - преимущественно сырьевая.
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6 час.
HotRS
Да, сырьевая. Максимум, сборка Москвича из китайских комплектующих. Есть, конечно, авиа, ядерные технологии, но это все штучные производства.
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4 час.

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