В Москве в субботу и воскресенье ожидается теплая и сухая погода: днем от +11 до +14°C. Такой прогноз в пятницу, 23 октября 2026 года, озвучил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.