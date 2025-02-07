Воспитанники Новоаннинского ЦПД посетили кафе «Лукоморье», где приняли участие в увлекательном мастер-классе по приготовлению салата «Оливье».
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Воспитанники Новоаннинского ЦПД посетили кафе «Лукоморье», где приняли участие в увлекательном мастер-классе по приготовлению салата «Оливье».