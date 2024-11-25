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Социальные сети усиливают искажение истории в постсоветских странах

Социальные сети усиливают искажение истории в постсоветских странах

Исследование, проведенное ТАСС совместно с компанией «Крибрум», выявило серьезные искажения исторических фактов в учебниках ряда постсоветских стран, рассказал первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков 25 ноября на Международном научно-практическом форуме «Без срока давности.

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