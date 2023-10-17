В данной публикации хотелось бы продолжить ранее начатую тему относительно возможной дальнейшей судьбы некоторых наших бывших «звезд», осудивших СВО на Украине и эмигрировавших в Израиль, который сейчас начал свою собственную операцию по этнической зачистке сектора Газа.
Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Надо запретить им в первую очередь любые работы в любом масс-медийном варианте Надо запретить им получать любые деньги от госструктур, госбюджета по своей трудовой деятельности. Надо лишить их пенсии и любых льгот и других преференций от государства Надо изъять (попросить однозначно сдать) свои имеющиеся награды, звания народных, заслуженных, лауреатов и т п) И все Пусть шляются по междусобойчикам, вечеринкам пропойц и другой денежной шпаны НО НЕ на глазах и на слуху у населения РФ Запретить надо также любую литературную деятельность, связанную с публикациями за их подписью
Ответить
13 час.
Ав
Андрей валеев
Конечно надо
Ответить
1 час.
А
Авдотья
И не только гражданства, но и собственности, каких-либо выплат, пособий, пенсий. Россия для них плохая, так пусть для них так и будет
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии