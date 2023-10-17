Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

ВТ

Врам Тавризов

Надо запретить им в первую очередь любые работы в любом масс-медийном варианте Надо запретить им получать любые деньги от госструктур, госбюджета по своей трудовой деятельности. Надо лишить их пенсии и любых льгот и других преференций от государства Надо изъять (попросить однозначно сдать) свои имеющиеся награды, звания народных, заслуженных, лауреатов и т п) И все Пусть шляются по междусобойчикам, вечеринкам пропойц и другой денежной шпаны НО НЕ на глазах и на слуху у населения РФ Запретить надо также любую литературную деятельность, связанную с публикациями за их подписью