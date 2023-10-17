Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Anatoly Kiselev
    У кого только российское гражданство эвакуировать, у кого двойное - пусть эвакуирует другая сторона.  Не должно быть ...Мы требуем срочно...
  • Авдотья
    И не только гражданства, но и собственности, каких-либо выплат, пособий, пенсий. Россия для них плохая, так пусть для...Должна ли Россия ...
  • Галина Чужая
    Что тут сказать... Евреи... хохлам приходится только рыдать (хотя должно быть наоборот).Мы требуем срочно...

Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

Должна ли Россия лишать гражданства эмигрировавших иноагентов?

В данной публикации хотелось бы продолжить ранее начатую тему относительно возможной дальнейшей судьбы некоторых наших бывших «звезд», осудивших СВО на Украине и эмигрировавших в Израиль, который сейчас начал свою собственную операцию по этнической зачистке сектора Газа.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Надо запретить им в первую очередь любые работы в любом масс-медийном варианте Надо запретить им получать любые деньги от госструктур, госбюджета по своей трудовой деятельности. Надо лишить их пенсии и любых льгот и других преференций от государства Надо изъять (попросить однозначно сдать) свои имеющиеся награды, звания народных, заслуженных, лауреатов и т п) И все Пусть шляются по междусобойчикам, вечеринкам пропойц и другой денежной шпаны НО НЕ на глазах и на слуху у населения РФ Запретить надо также любую литературную деятельность, связанную с публикациями за их подписью
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13 час.
Ав
Андрей валеев
Конечно надо
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1 час.
А
Авдотья
И не только гражданства, но и собственности, каких-либо выплат, пособий, пенсий. Россия для них плохая, так пусть для них так и будет
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39 мин.

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