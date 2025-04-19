Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кнайсль: пасхальное перемирие может стать первым шагом к мир

Кнайсль: пасхальное перемирие может стать первым шагом к мир

Пасхальное перемирие не несет в себе важных последствий в конфликте на Украине, но может стать первым шагом к реальным действиям по прекращению огня.

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