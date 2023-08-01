Хамзат Чимаев про Рахмонова: «Никто не может знать, кто победит, пока не зайдем в клетку»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал разговоры касательно своего возможного поединка против казахстанца Шавката Рахмонова: «Сейчас сложилась традиция, что как только подписывают бойца из СНГ, то сразу говорят, что он подерется с Хамзатом и его сломает.
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