Эксперт назвал подходящее время для ремонта

Лето подходит для выполнения кровельных работ, наружной отделки, замены коммуникаций и остекления балконов, рассказал «Известиям» 27 апреля эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
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