Полянский: постпред Украины «прикрылся» девушкой, чтобы «соскочить» с темы Ил-76

Страна и люди

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица решил не идти на заседание Совбеза ООН по теме сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, чтобы публично «не терять лицо».