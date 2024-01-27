Полянский: постпред Украины «прикрылся» девушкой, чтобы «соскочить» с темы Ил-76

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица решил не идти на заседание Совбеза ООН по теме сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, чтобы публично «не терять лицо».
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