Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • vasyn
    Уже давно можно понять, что эта чёртова страна плюёт на все выпады кроме одного и все знают, что это за выпад и ждать...Посол Антонов наз...
  • Sinelnikov Vladimir
    Спасибо Чудесному грузинуПочему советская ...
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    Да, это, конечно, самый насущный вопрос в стране. Делается все, чтобы МЕЛОЧАМИ в СМИ и на ТВ отвлечь население РОССИИ...Побежали с тонуще...

Полянский: постпред Украины «прикрылся» девушкой, чтобы «соскочить» с темы Ил-76

Полянский: постпред Украины «прикрылся» девушкой, чтобы «соскочить» с темы Ил-76

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица решил не идти на заседание Совбеза ООН по теме сбитого ВСУ российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, чтобы публично «не терять лицо».

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