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5 качеств людей с СДВГ, которым многие позавидуют: вот в чем их суперсила

5 качеств людей с СДВГ, которым многие позавидуют: вот в чем их суперсила

Психотерапевт с тридцатилетним стажем объясняет, почему привычка мыслить нестандартно, свойственная людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, — это не недостаток, а редкая способность, которой можно только позавидовать.

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