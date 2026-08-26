5 качеств людей с СДВГ, которым многие позавидуют: вот в чем их суперсила

Психотерапевт с тридцатилетним стажем объясняет, почему привычка мыслить нестандартно, свойственная людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, — это не недостаток, а редкая способность, которой можно только позавидовать.
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