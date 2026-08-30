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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» лидирует в РПЛ с 18 очками после 6 туров. «Спартак» отстает на 5 баллов, ЦСКА и «Зенит» – на 6, «Динамо» – на 8, «Локомотив» – в зоне стыков

« Краснодар » увеличил отрыв в таблице Альфа-Банк РПЛ по итогам 6-го тура. Команда Мурада Мусаева не потеряла ни одного очка и с 18 баллами лидирует в чемпионате России.

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