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Закон, порядок, государство

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От 5 000 до 30 000 рулей штраф: Госдума ужесточит серьезное нарушение на дороге

От 5 000 до 30 000 рулей штраф: Госдума ужесточит серьезное нарушение на дороге

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов инвалидов I группы.

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