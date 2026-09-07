Сенатор Алексей Пушков после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт заявил, что часть страны, «похоже, просыпается» на фоне антинациональной политики немецкого канцлера Фридриха Мерца.
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