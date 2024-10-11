Крыловский ГНЦ сообщил об окончании работ над концепт-проектом нового авианосца для ВМФ РФ У России имеется концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ РФ, его разработка была завершена еще два года назад.
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Крыловский ГНЦ сообщил об окончании работ над концепт-проектом нового авианосца для ВМФ РФ У России имеется концепт-проект новейшего авианосца для ВМФ РФ, его разработка была завершена еще два года назад.
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