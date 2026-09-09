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Science Advances: кольца вокруг астероида Харикло изменились всего за 10 лет

Science Advances: кольца вокруг астероида Харикло изменились всего за 10 лет

Испанские астрономы обнаружили, что кольца вокруг далекого астероида Харикло необъяснимо меняются не за миллионы лет, а буквально на глазах ученых.

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