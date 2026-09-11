Zero Hedge
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Zero Hedge

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We Are In World War Xi

We Are In World War Xi

We Are In World War Xi Authored by Karen Siegemund and Bradley A. Thayer via American Greatness, As the Russo-Ukrainian war continues, Americans may blame Russian leader Vladimir Putin for starting "World War III.

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