We Are In World War Xi Authored by Karen Siegemund and Bradley A. Thayer via American Greatness, As the Russo-Ukrainian war continues, Americans may blame Russian leader Vladimir Putin for starting "World War III.
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