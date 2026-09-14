RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 678 подписчиков

«Наши мытарства закончились»: герои проекта «Не один на один» из Новосибирска стали гражданами РФ после запроса RT в МВД

«Наши мытарства закончились»: герои проекта «Не один на один» из Новосибирска стали гражданами РФ после запроса RT в МВД

Соотечественники из Казахстана Оксана и Илья Глушковы получили российские паспорта. Семья более десяти лет добивалась оформления документов, и только после обращения Оксаны в проект «Не один на один» ситуация сдвинулась с мёртвой точки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым