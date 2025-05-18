07.05.2025 в колледже прошел конкурс профессионального мастерства по квалификации ´Кондитер´. В конкурсе принимали участие учащиеся учебных групп третьего, второго, первого курса, получающие профессиональное образование: учебная группа № 423 Забавская Анна Сергеевна, учебная группа № 324 Шестак Артём Павлович, учебная группа № 424 Пранович Дарья Ал .
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